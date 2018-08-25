Бастиан Швайнштайгер проведет прощальный матч 26 августа

Сегодня, 16:40

Немецкий полузащитник проведет на поле по тайму за "Чикаго Файр" и "Баварию"

Бастиан Швайнштайгер со своей женой, теннисисткой Аной Иванович. Фото Instagram
Бастиан Швайнштайгер со своей женой, теннисисткой Аной Иванович. Фото Instagram

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, выступающий за "Чикаго Файр", прибыл в Мюнхен для участия в прощальном матче, который пройдет в ближайшее воскресенье на стадионе "Альянц-Арена". Игра пройдет между его нынешней командой и "Баварией". Немец проведет на поле по тайму за каждую из команд.

Швайштайгер находился в системе мюнхенцев с 13-ти лет. За взрослую команду полузащитник выступал в 2002-2015 годах, а затем провел два года в "Манчестер Юнайтед" (2015-2017). В марте 2017 года немец перешел в состав "Чикаго".

Ранее красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру. В звездной спортивной семье появился первенец в марте.

На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы. Иванович – победительница "Ролан Гаррос" 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
Бавария, Бастиан Швайнштайгер, Чикаго Файр

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СЭ

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