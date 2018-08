Бастиан Швайнштайгер проведет прощальный матч 26 августа

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, выступающий за "Чикаго Файр", прибыл в Мюнхен для участия в прощальном матче, который пройдет в ближайшее воскресенье на стадионе "Альянц-Арена". Игра пройдет между его нынешней командой и "Баварией". Немец проведет на поле по тайму за каждую из команд.

Швайштайгер находился в системе мюнхенцев с 13-ти лет. За взрослую команду полузащитник выступал в 2002-2015 годах, а затем провел два года в "Манчестер Юнайтед" (2015-2017). В марте 2017 года немец перешел в состав "Чикаго".

Bastian Schweinsteiger and his Chicago Fire team have arrived in Munich for Basti's testimonial game on Tuesday at Allianz Arena. #ServusBasti pic.twitter.com/hT5sY0fUqB