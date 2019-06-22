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Батл поцелуев: тигр Цыганков ответил Зинченко откровенной сценой с незнакомкой

22 июня, 20:42

Лучший футболист киевского "Динамо" поделился горячим кадром со своего отдыха на Мальдивах

Самые дорогие украинские футболисты – Александр Зинченко и Виктор Цыганков – устроили заочный батл поцелуев. Как мы сообщали ранее, Зинченко разместил в Instagram фото из Лос-Анджелеса, на котором он запечатлен целующим свою возлюбленную – журналистку Владу Седан и снова не попадающим ей в губы. В ответ Цыганков, которого портал Transfermarkt также оценивает в 20 миллионов евро, запостил фото со своего отдыха на Мальдивах. На этом фото якобы Цыганков, до сих пор личную жизнь не обнажавший, сжимает в горячих объятиях в воде девушку, незнакомую украинской публике.

"Что за эротика?" – написала Цыганкову одна из его подписчиц. А вот одноклубник Виктора по киевскому "Динамо" датчанин Миккель Дуэлунд отметил: "Мне это нравится". На что сам Виктор Цыганков отреагировал: "Мне тоже". Интересно, что перед этим Цыганков запостил у себя в Instagram другое фото – он загорает на солнце в трусах весьма необычной раскраски. "Брат тигр", – описал Виктора его партнер, победитель молодежного ЧМ Денис Попов.

Как сообщалось ранее, стоимость десяти самых дорогих футболистов Украины выросла на 40 миллионов евро. В списке самых дорогих украинских игроков лидируют трое – Зинченко, Ярмоленко и Цыганков.

Также мы писали, что Виктор Цыганков попал в рай после 20 голов за "Динамо". Лучший бомбардир киевской команды показал, как откисает в экзотических краях после сложного сезона.

Смотрите шикарный гол Виктора Цыганкова за сборную Украины

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Тег Динамо, Виктор Цыганков, WAGs

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Сегодня|Спорт

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