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"Бавария" – "Айнтрахт": где смотреть матч команды, которая не проигрывает уже 12 игр подряд

23 мая, 12:13

Алексей Андрейцев

Расписание трансляций матча лидера Бундеслиги в 27 туре на ТВ и в интернете

Сегодня лидер чемпионата Германии "Бавария" проведет первый домашний матч за два с половиной месяца, виной тому – карантин, который сковал весь мир из-за пандемии коронавируса. Мюнхенский клуб не проигрывает уже 12 игр кряду, последнее поражение датировано началом января. И в этой феноменальной серии из 12 матчей последние пять игр – это сухие победы с общим счетом 14:0! Сегодня остановить "Баварию" попробует "Айнтрахт", начало – в 19:30.

Мы проводим текстовый онлайн "Бавария" – "Айнтрахт" с комментариями, яркими фото и видео-повторами голов. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1", также смотреть матч онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке). На следующий день утром в 07:30 можно посмотреть повтор на канале "Футбол 2", также матч будет показан еще раз в понедельник, 25 мая, в 17:50 на телеканале "Футбол 1".

В ожидании матча предлагаем насладиться десяткой самых красивых голов "Баварии" последней декады:

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Отметим, что "Бавария" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала мюнхенский клуб на выезде разгромил "Челси". Все голы того матча в обзоре:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Германии Бавария где смотреть Айнтрахт

Источник: Сегодня|Спорт

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