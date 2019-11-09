"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд: где смотреть топ-битву Германии, которая решит судьбу временного Флика

Если мюнхенцы проиграют, то велики шансы, что их возглавит Арсен Венгер

Боруссия Дортмунд / Фото: Reuters

Сегодня, 9 ноября, в матче 11 тура чемпионата Германии четвертая команда сезона в Бундеслиге "Бавария" примет вторую – дортмундскую "Боруссию". Мы проведем онлайн матча "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд с поминутными комментариями, интересными фактами, фотографиями и видео топ-моментов.

Прямую трансляцию поединка на "Альянц Арене" проведет телеканал Футбол 2 – начало в 19:30 по киевскому времени.

Решающий день Флика

Не для кого не секрет, что преемник недавнего тренера "Баварии" Нико Ковача Ханси Флик – временная фигура у руля самой титулованной команды Германии. Среди возможных потенциальных наставников "красных" нынешний тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, а также временно безработные португалец Жозе Моуринью и француз Арсен Венгер. Ранее мы писали, чтоОсобенный рвется в Германию и уже назвал условия, при которых готов работать.

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Немецкие СМИ считают фаворитом как раз Венгера, который рассказал о своем разговоре с главой правления мюнхенцев: "С Румменигге был небольшой разговор по телефону, максимум четыре или пять минут. Он спросил меня, интересно ли мне поработать с "Баварией", так как они ищут тренера. Я сказал: "Не думал об этом, это требует определенной степени размышлений". Но если сегодня "Бавария" Флика уверенно переиграет принципиального противника, возможно, у него тоже останется шанс сохранить место у руля гранда.

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