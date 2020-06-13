"Бавария" – "Боруссия" М: топ-матч 31 тура чемпионата Германии, в котором может решиться судьба титула

Центральным матчем 31 тура чемпионата Германии станет противостояние первой и четвертой команды Бунделиги – "Баварии" и "Боруссии" из Менхенгладбаха. Мюнхенская команда уходит в отрыв от ближайших преследователей и несется на всех парах к своему 30 титулу, а вот "Жеребята" сражаются с "Байером" за четвертую путевку в Лигу чемпионов. Поединок на "Альянц Арене" начнется в 19:30, а мы проведем интереснейший мультимедийный онлайн.

Читайте также: Прогноз, расписание, трансляции и результаты 31-го тура чемпионата Германии, турнирная таблица

"БАВАРИЯ" – "БОРУССИЯ" М

Отметим, что команда из Менхенгладбаха находиться под огромным давлением из-за своей шаткой позиции в турнирной таблице – в прошлом туре команда уступила 0:1 "Фрайбургу", а в сумме у "Жеребят" одна победы в четырех матчах, и теперь они из последних сил стараются сохранить свое четвертое место в борьбе с "Байером". Подопечные Марко Розе набрали 56 баллов и опережают "Фармацевтов" только по дополнительным показателям.

Реклама



Марко Розе

Футболисты "Баварии" уже на семь очков оторвались от "Боруссии" из Дортмунда за четыре тура до конца чемпионата и пока не собираются тормозить. В предыдущем туре мюнхенцы уверенно переиграли "Байер" со счетом 4:2, а за две последних встречи в Бундеслиге наколотили девять мячей и установили новый рекорд результативности Германии. "Бавария" стала первой командой, забившей 90 голов в первых 30 матчах сезона.

Реклама

После возобновления чемпионата ребята Ханса Флика добыли пять побед в пяти встречах. А в середине недели они сумели добыть путевку в финал Кубка Германии. Хотя победа над "Айнтрахтом" далась нелегко – 2:1. Кроме того, Гнабри повредил спину на тренировке и не смог нормально двигаться.

"Мы надеемся, что медицинский персонал сможет подготовить его к выходным. Серж очень важен для нас в матче с Менхенгладбахом", – заявил Флик.

В общем, потеря даже одного очка может стать фатальной для "Боруссии" в борьбе за Лигу чемпионов, а "Бавария" в случае победы и осечки "Дортмунда" снова завоюет Серебряную салатницу за три тура до конца Бундеслиги.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик: "Мы смотрим на себя и хотим побеждать. Конечно, последние недели потребовали большого затрата сил. Но мы дозировали нагрузку таким образом, чтобы те, кто должен выйти на поле, были в состоянии показать свой лучший футбол. "Боруссия" демонстрирует хорошую атакующую игру. Они быстро доводят мяч до завершающего удара, агрессивны без мяча, показывают хороший прессинг. Команда хорошо укомплектована, играет в красивый футбол и в этом сезоне очень успешна".

Реклама

Что думают букмекеры

Вполне ожидаемо фаворитами этой встречи букмекеры считают "Баварию" – 1.42, шансы, что матч завершиться вничью оцениваются с коэффициентом 5.00. И самый маловероятный в этом поединке выигрыш "Боруссии" – 7.00. Самый вероятный счет – 2:1 в пользу "Баварии" – 8.00, далее победа хозяев со счетом 2:0 – 8.50, на ничью можно поставить с показателем 9.50, на успех Менхенгладбаха 2:1 – 21.00.

Смотрите, как "Бавария" в Лиге чемпионов разгромила "Челси"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама