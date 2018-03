"Бавария" дважды разгромила "Бешикташ" на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" уверенно обыграла "Бешикташ". Поединок прошел в среду в Стамбуле и завершился победой команды Юппа Хайнкеса со счетом 3:1. В первом матче три недели назад в Мюнхене "Бавария" победила со счетом 5:0, таким образом, лидеры чемпионата Германии вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Позже сегодня пройдет поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Челси": трансляции матча.

Гости первыми открыли счет – на 18-й минуте отличился Тьяго Алькантара. В начале второго тайма Генюл забил в свои ворота, после чего Вагнер Лав на 59-й минуте сократил отставание в счете. Точку в матче поставил Вагнер в концовке игры – 3:1.

"Бешикташ" – "Бавария" – 1:3 (0:1)

Голы: Вагнер Лав (59) – Алькантара (18), Генюл(46, автогол), Вагнер (84)



"Бешикташ": 29. Зенгин, 77. Генюл, 7. Куарежма, 10. Озьякуп, 12. Медель, 18. Арслан ( до 60') , 20. Уйсал, 88. Эркин, 11. Пектемек, 17. Ленс ( до 60') , 30. Вагнер Лав ( до 75')

Замены: 13. Хатчинсон А. (c 60') , 94. Талиска (c 60') , 8. Бабел (c 75')

"Бавария": 26. Ульрайх, 5. Хуммельс ( до 46') , 17. Боатенг, 13. Рафинья, 8. Хави Мартинес, 27. Алаба, 6. Тьяго Алькантара ( до 35') , 23. Видаль, 25. Мюллер, 7. Рибери, 9. Левандовски Р. ( до 68')

Замены: 11. Родригес Х. (c 35') , 4. Зюле (c 46') , 2. Вагнер (c 68')





Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 16 марта.