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"Бавария" его не привлекает: один из лучших бомбардиров Европы отказал немецкому гранду

30 апреля, 11:02

Андрей Фоменко

Тимо Вернер из "Лейпцига" хочет выступать в чемпионате Англии

Забивной нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер отказался переходить летом в мюнхенскую "Баварию". Как мы писали, "Бавария" на лето запланировала два супертрансфера, однако по крайней мере одному из них не суждено осуществиться.

В чемпионате Германии 2019/2020 24-летний форвард забил 21 мяч и занимает второе место в списке бомбардиров после Роберта Левандовского. Лидер Бундеслиги, "Бавария", хотела видеть игрока сборной Германии в своем составе, но у Вернера – другие приоритеты. Оказывается, он желает выступать за "Ливерпуль", который тренирует немецкий специалист Юрген Клопп. Об этом сообщил в соцсетях редактор отдела футбола популярной немецкой газеты "Bild" Кристиан Фальк.

За Вернером следят и другие европейские гранды: например, "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Сайт Transfermarkt оценивает Тимо в 64 миллиона евро – и то только из-за кризиса в спорте. Еще в начале марта его стоимость составляла 80 "лимонов".

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Читайте, как "Боруссия" и "Лейпциг" наколотили шесть мячей, а Вернер отличился дублем.

Смотрите, как в феврале Тимо Вернер забивал за "Лейпциг"

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