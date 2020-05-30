"Бавария" – "Фортуна": онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Сегодня в 29-м туре чемпионата Германии лидер сезона "Бавария" принимает одного из аутсайдеров – "Фортуну" из Дюссельдорфа. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени, а мы проведем текстовую онлайн-трансляцию поединка с комментариями важных моментов, фотографиями из Мюнхена и видеоповторами голов.

"Бавария" – "Фортуна"

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"Бавария" не знает поражений 14 поединков кряду – в последний раз команда проиграла в январе в товарищеской игре, а в официальных матчах последнее поражение датировано еще прошлым годом. В последних семи матчах в Бундеслиге мюнхенцы одержали 7 побед, забили 23 гола и пропустили всего 5 мячей. Победив в прошлом туре своего главного конкурента в борьбе за титул, "Бавария" теперь опережает "Боруссию" Дортмунд на комфортные 7 очков.

В свою очередь, задачи "Фортуны" кардинально отличаются – команда ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Германии, пока не очень удачно. На данный момент клуб из Дюссельдорфа идет на 16-м месте, которое отправит его в плей-офф за право остаться в Бундеслиге.

"Бавария" – "Фортуна": прогноз на матч. Эксперты букмекерских контор практически не сомневаются в том, что сегодня победят хозяева. Коэффициент на победу "Баварии" равен 1.08, тогда как на победу "Фортуны" он составляет 29, а на ничью – 12.50.

Таким образом, вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Баварии" 89 процентов, ничья 8 процентов, победа "Фортуны" 3 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. Коэффициент на "больше 3,5 гола" – всего 1.55, а на "меньше 3,5 гола" – 2.45. Т.е. с вероятностью в 61 процент сегодня будет забито четыре или более гола.

Вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.22

Серж Гнабри – 1.70

Томас Мюллер – 1.92

Кингсли Коман – 2.65

Леон Горецка – 2.80

Наибольшие шансы отличиться в составе гостей эксперты дают нападающему Роувену Хеннингсу (коэффициент 6.00 на "забьет гол").

Стартовые составы команд по версии болельщиков:

"Бавария" – "Фортуна": сравнение составов. "Бавария" – самая дорогая команда чемпионата Германии по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе (756 миллионов евро). Более того, мюнхенский клуб по этому показателю занимает шестое место в мире. А все игроки "Фортуны" оцениваются "всего" в 69 миллионов, т.е. почти в 11 раз дешевле!

Самый дорогой футболист, который сегодня может выйти на поле, это 24-летний полузащитник "Баварии" Серж Гнабри, который стоит больше, чем все футболисты в заявке "Фортуны", – 72 млн евро.

Напомним, что "Бавария" до объявления карантина успела сыграть только первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Но результат, добытый мюнхенцами на выезде, практически не оставляет их соперникам шансов на четвертьфинал. Обзор матча "Челси" – "Бавария", в котором немецкий клуб разгромил англичан 3:0:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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