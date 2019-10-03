"Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны"

Новичок "Баварии" Коутиньо / Фото: AFP

Мюнхенская "Бавария" намерена выкупить права на бразильского нападающего "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Ранее мы писали, что финалист Лиги чемпионов потерпел самое крупное домашнее поражение.

Руководство мюнхенского клуба осталось довольно игрой Фелипе Коутиньо на старте сезона и готово выкупить его трансфер у "Барселоны" за 120 миллионов евро, которые прописаны в арендном соглашении игрока.

Смотрите гол Фелипе Коутиньо за "Баварию":

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Напомним, Фелипе Коутиньо перешел в "Баварию" из "Барселоны" в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение мюнхенцев с бразильским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе "Баварии" Коутиньо провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Отметим, что в предыдущем туре Бундеслиги мюнхенская "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов"."Бавария" разгромила "Кельн", форвард команды Роберт Левандовски оформил дубль.

Кроме того, "Лейпциг" и "Бавария" играли друг с другом два тура назад:

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