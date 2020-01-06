Мюнхенская "Бавария" хочет приобрести полузащитника донецкого "Шахтера"

Кудесник мяча Тете / Фото: Reuters

Гранд европейского футбола, мюнхенская "Бавария", интересуется полузащитником "Шахтера" Тете. 19-летний бразилец выступает в составе чемпиона Украины лишь с 2019 года, но уже успел хорошо себя проявить. Как мы писали, три игрока из чемпионата Украины вошли в число самых перспективных по версии УЕФА.

"Бавария" ищет усиление в атакующей линии и ведет переговоры с вингером сборной Германии Лероем Сане из "Манчестер Сити". У того сейчас не лучший период в Англии, чем и пытается воспользоваться немецкий клуб. Если же мюнхенцам не удастся переманить Сане, то они сразу же готовы переключиться на Тете.

Интересно, что права на молодого Тете принадлежат сразу трем сторонам. Кроме "Шахтера", ими также владеет "Гремио" (15% прав). Этот клуб получит такой же процент и от продажи бразильца. Еще 40% прав принадлежат агенту футболиста Пабло Буэно. К слову, Буэно уже одобрил возможный трансфер подопечного в "Баварию". Тем временем "Шахтер" выставил и цену за юное дарование – 50 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Тете сыграл в чемпионате Украины 14 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

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