"Бавария" хочет забрать у "Манчестер Сити" молодого таланта, который ссорился с Гвардиолой

Лерой Сане / Фото: Reuters

Мюнхенская "Бавария" приступила к конкретным действиям по трансферу вингера Лероя Сане из "Манчестер Сити". 24-летний атакующий полузащитник сборной Германии выступает в Англии с 2016 года, но в нынешнем сезоне почти не играл из-за разрыва связок. Также у парня – непростой характер, и он неоднократно конфликтовал с Хосепом Гвардиолой, который часто оставлял Сане в запасе. В марте мы сообщали, что "Бавария" хочет вернуть футболиста "Манчестер Сити" на родину.

Немецкое издание Sport Bild сообщает, что немецкий гранд договорился с Лероем о пятилетнем контракте. Теперь "Бавария" должна утвердить трансфер с "Манчестер Сити", найдя компромисс в вопросе суммы трансфера. Как истинные немцы, баварцы надеются, что кризис из-за коронавируса позволит приобрести талантливого и шустрого игрока по сниженной цене. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич начнет торги с 40 миллионов евро. Естественно, что цена будет выше. Но найдут ли клубы "золотую середину", пока что вопрос. Ведь "МанСити" оценивает Лероя в 60 миллионов.

В августе прошлого года Сане получил тяжелую травму в матче за Суперкубок Англии.

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