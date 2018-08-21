"Бавария" хочет заменить Рибери и Роббена одним из самых дорогих футболистов мира

"Бавария" Мюнхен заинтересована в приобретении французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Информация об этом появилась в подкасте немецкого издания Bild. Немецкий гранд рассматривает 27-летнего Гризманна в качестве замены возрастным Франку Рибери и Арьену Роббену.

Действующий контракт Гризманна с мадридским "Атлетико" рассчитан до 2022 года. За испанский клуб нападающий выступает с 2014 года, он провел 142 матча и забил 79 голов. Вместе с "Атлетико" Гризманн выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Гризманн также является одним из ключевых игроков сборной Франции. Вместе с национальной командой форвард выиграл ЧМ-2018 и завоевал серебро Евро-2016.

Авторитетный сайт transfermarkt ставит Гризманна на седьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира исходя из их оценочной трансферной стоимости. Француз оценивается в 120 миллионов евро. На большую сумму потянули только Неймар, Лео Месси, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Харри Кейн и Кевин Де Брюйне.

Интересно, что ранее слухи отправляли Гризманна в "Барселону", где, по данным СМИ, ему должны были платить зарплату в 15 миллионов евро в год.