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"Бавария" и "Айнтрахт" сегодня устроят голевую феерию: прогноз на матч

23 мая, 13:00

Алексей Андрейцев

Котировки на результат, количество и авторство голов в матче второго "карантинного" тура

Сегодня проходит второй "карантинный" тур Бундеслиги – команды играют при пустых трибунах после рестарта чемпионата. В Мюнхене пройдет матч с участием лидера сезона – "Баварии", которая примет на своем поле команду из середины турнирной таблицы – "Айнтрахт". Поединок начнется в 19:30, а смотреть онлайн "Бавария" – "Айнтрахт" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео-повторами.

"Бавария" – большой фаворит встречи. Коэффициент на победу хозяев поля составляет всего 1.16, а ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 15.50, на ничью – 9.00. Таким образом, эксперты букмекерских контор установили такую вероятность результата матча: победа "Баварии" 83 процента, ничья 11 процентов, победа "Айнтрахта" 6 процентов.

Также аналитики уверены, что и в матче "Бавария" – "Айнтрахт" будет голевая феерия, а зрители у экранов увидят четыре или более мяча! Коэффициент на это 1.65 (вероятность – 58 процентов).

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Читайте также: "Бавария" – "Айнтрахт" где смотреть матч команды, которая не проигрывает уже 12 игр

Самые вероятные авторы голов в составе "Баварии":

  • Роберт Левандовский – 1.32 (коэффициент на "забьет гол")
  • Серж Гнабри – 1.82
  • Томас Мюллер – 2.20
  • Кингсли Коман – 2.80
  • Тьяго Алькантара – 4.50

Возможные авторы голов в составе "Айнтрахта":

  • Андре Силва – 5.50
  • Филип Костич – 7.00
  • Мартин Хинтереггер – 9.00

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Отметим, что "Бавария" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала мюнхенский клуб на выезде разгромил "Челси". Все голы того матча в обзоре:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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прогноз букмекеры чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски Айнтрахт

Источник: Сегодня|Спорт

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