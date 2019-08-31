"Бавария" и Дортмунд в погоне за "быками": расписание и результаты третьего тура Бундеслиги

Третий тур чемпионата Германии по футболу стартовал пятничным матчем "Боруссия" Менхенгладбах – "Лейпциг". Гости, возглавляемые 32-летним Юлианом Нагельсманом, благодаря хет-трику Тимо Вернера победили со счетом 3:1 и набрали максимум очков на старте Бундеслиги – девять из девяти возможных.
Чтобы не отпустить "быков" далеко от себя, действующему чемпиону Германии "Баварии" кровь из носу нужно обыгрывать дома "Майнц".
Тренер "Лейпцига" Нагельсман и автор трех голов в ворота Менхенгладбаха – Вернер. Фото – AFP
Отметим, что накануне произошел конфуз – сайт "Вольфсбурга" вернул Леонида Буряка на пост главного тренера "Александрии". Знаменитый немецкий клуб допустил серьезную ошибку, представляя украинского соперника по Лиге Европы.
Также мы рассказывали, что вингер "Шальке" Коноплянка – в шаге от трансфера в Италию. Контракт с украинским полузащитником готова подписать "Сампдория". Хотя сватают Евгения и в "Рому".
Чемпионат Германии по футболу, 3 тур
Пятница, 30 августа
21:30 "Боруссия" М – "Лейпциг" – 1:3
Суббота, 31 августа
16:30 "Бавария" – "Майнц"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"
16:30 "Вольфсбург" – "Падерборн 07"
16:30 "Фрайбург" – "Кельн"
16:30 "Шальке-04" – "Герта"
19:30 "Унион" - "Боруссия" Д
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Воскресенье, 1 сентября
16:30 "Вердер" – "Аугсбург"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
19:00 "Айнтрахт" Ф – "Фортуна"
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|БОРУССИЯ Д
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|3
|ФРАЙБУРГ
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|ВОЛЬФСБУРГ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|5
|БАЙЕР
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|6
|БАВАРИЯ
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|7
|БОРУССИЯ М
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|8
|ФОРТУНА Д
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|10
|АЙНТРАХТ Ф
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|ГЕРТА
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|12
|ШАЛЬКЕ
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|13
|АУГСБУРГ
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|14
|УНИОН БЕРЛИН
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|15
|ВЕРДЕР
|2
|0
|0
|2
|3-6
|0
|16
|ПАДЕРБОРН
|2
|0
|0
|2
|3-6
|0
|17
|КЕЛЬН
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|18
|МАЙНЦ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Смотрите, как "Бавария" вылетала от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов-2019
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