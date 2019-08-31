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"Бавария" и Дортмунд в погоне за "быками": расписание и результаты третьего тура Бундеслиги

31 августа, 00:13

"Лейпциг" Юлиана Нагельсмана идет без потерь - 9 очков из 9 возможных на старте немецкого чемпионата

"Лейпциг" поставил подножку Менхенгладбаху

"Лейпциг" поставил подножку Менхенгладбаху / Фото: AFP

Третий тур чемпионата Германии по футболу стартовал пятничным матчем "Боруссия" Менхенгладбах – "Лейпциг". Гости, возглавляемые 32-летним Юлианом Нагельсманом, благодаря хет-трику Тимо Вернера победили со счетом 3:1 и набрали максимум очков на старте Бундеслиги – девять из девяти возможных.

Чтобы не отпустить "быков" далеко от себя, действующему чемпиону Германии "Баварии" кровь из носу нужно обыгрывать дома "Майнц".

Тренер "Лейпцига" Нагельсман и автор трех голов в ворота Менхенгладбаха – Вернер. Фото – AFP

Отметим, что накануне произошел конфуз – сайт "Вольфсбурга" вернул Леонида Буряка на пост главного тренера "Александрии". Знаменитый немецкий клуб допустил серьезную ошибку, представляя украинского соперника по Лиге Европы.

Также мы рассказывали, что вингер "Шальке" Коноплянка – в шаге от трансфера в Италию. Контракт с украинским полузащитником готова подписать "Сампдория". Хотя сватают Евгения и в "Рому".

Чемпионат Германии по футболу, 3 тур

Пятница, 30 августа

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21:30 "Боруссия" М – "Лейпциг" – 1:3

Суббота, 31 августа

16:30 "Бавария" – "Майнц"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"

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16:30 "Вольфсбург" – "Падерборн 07"

16:30 "Фрайбург" – "Кельн"

16:30 "Шальке-04" – "Герта"

19:30 "Унион" - "Боруссия" Д

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Воскресенье, 1 сентября

16:30 "Вердер" – "Аугсбург"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

19:00 "Айнтрахт" Ф – "Фортуна"

Турнирная таблица чемпионата Германии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛЕЙПЦИГ33009-29
2 БОРУССИЯ Д22008-26
3 ФРАЙБУРГ22006-16
4 ВОЛЬФСБУРГ22005-16
5 БАЙЕР22006-36
6 БАВАРИЯ21105-24
7 БОРУССИЯ М31114-44
8 ФОРТУНА Д21014-43
9 ХОФФЕНХАЙМ21013-33
10 АЙНТРАХТ Ф21012-23
11 ГЕРТА20112-51
12 ШАЛЬКЕ20110-31
13 АУГСБУРГ20112-61
14 УНИОН БЕРЛИН20111-51
15 ВЕРДЕР20023-60
16 ПАДЕРБОРН20023-60
17 КЕЛЬН20022-50
18 МАЙНЦ20021-60

Смотрите, как "Бавария" вылетала от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов-2019

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Лейпциг чемпионат Германии Бавария

Источник: Сегодня|Спорт

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