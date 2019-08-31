"Бавария" и Дортмунд в погоне за "быками": расписание и результаты третьего тура Бундеслиги

"Лейпциг" Юлиана Нагельсмана идет без потерь - 9 очков из 9 возможных на старте немецкого чемпионата

"Лейпциг" поставил подножку Менхенгладбаху / Фото: AFP

Третий тур чемпионата Германии по футболу стартовал пятничным матчем "Боруссия" Менхенгладбах – "Лейпциг". Гости, возглавляемые 32-летним Юлианом Нагельсманом, благодаря хет-трику Тимо Вернера победили со счетом 3:1 и набрали максимум очков на старте Бундеслиги – девять из девяти возможных.

Чтобы не отпустить "быков" далеко от себя, действующему чемпиону Германии "Баварии" кровь из носу нужно обыгрывать дома "Майнц".

Тренер "Лейпцига" Нагельсман и автор трех голов в ворота Менхенгладбаха – Вернер. Фото – AFP

Отметим, что накануне произошел конфуз – сайт "Вольфсбурга" вернул Леонида Буряка на пост главного тренера "Александрии". Знаменитый немецкий клуб допустил серьезную ошибку, представляя украинского соперника по Лиге Европы.

Также мы рассказывали, что вингер "Шальке" Коноплянка – в шаге от трансфера в Италию. Контракт с украинским полузащитником готова подписать "Сампдория". Хотя сватают Евгения и в "Рому".

Чемпионат Германии по футболу, 3 тур

Пятница, 30 августа

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21:30 "Боруссия" М – "Лейпциг" – 1:3

Суббота, 31 августа

16:30 "Бавария" – "Майнц"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"

16:30 "Вольфсбург" – "Падерборн 07"

16:30 "Фрайбург" – "Кельн"

16:30 "Шальке-04" – "Герта"

19:30 "Унион" - "Боруссия" Д

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Воскресенье, 1 сентября

16:30 "Вердер" – "Аугсбург"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

19:00 "Айнтрахт" Ф – "Фортуна"

Турнирная таблица чемпионата Германии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 3 3 0 0 9-2 9 2 БОРУССИЯ Д 2 2 0 0 8-2 6 3 ФРАЙБУРГ 2 2 0 0 6-1 6 4 ВОЛЬФСБУРГ 2 2 0 0 5-1 6 5 БАЙЕР 2 2 0 0 6-3 6 6 БАВАРИЯ 2 1 1 0 5-2 4 7 БОРУССИЯ М 3 1 1 1 4-4 4 8 ФОРТУНА Д 2 1 0 1 4-4 3 9 ХОФФЕНХАЙМ 2 1 0 1 3-3 3 10 АЙНТРАХТ Ф 2 1 0 1 2-2 3 11 ГЕРТА 2 0 1 1 2-5 1 12 ШАЛЬКЕ 2 0 1 1 0-3 1 13 АУГСБУРГ 2 0 1 1 2-6 1 14 УНИОН БЕРЛИН 2 0 1 1 1-5 1 15 ВЕРДЕР 2 0 0 2 3-6 0 16 ПАДЕРБОРН 2 0 0 2 3-6 0 17 КЕЛЬН 2 0 0 2 2-5 0 18 МАЙНЦ 2 0 0 2 1-6 0

Смотрите, как "Бавария" вылетала от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов-2019

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