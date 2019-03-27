"Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель

Чемпион мира 2018 года Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне

Люка Эрнандес. Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

"Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb8/c04/5c9bb8c046e1a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb8/c04/5c9bb8c046e1a.png 2019-03-27T19:58:00+02:00 Футбол Чемпион мира 2018 года Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне

Защитник мадридского "Атлетико" Люка Эрнандес продолжит карьеру в немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. "Бавария" также сообщила, что заплатит "Атлетико" за француза 80 миллионов евро.

Трансфер Эрнандеса стал рекордным для "Баварии" и Германии. В 2017 году мюнхенцы приобрели хавбека "Лиона" Корентена Толиссо за 41,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Эрнандес будет получать в "Баварии" около 13 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Интересно, что по итогам медосмотра у футболиста была диагностирована травма медиальной коллатеральной связки колена, поэтому врачи назначили ему срочную операцию. По словам руководителя медицинского штаба "Баварии" Ханса-Вильхельма Мюллера-Вольфарта, Эрнандес должен восстановиться к старту следующего сезона бундеслиги.

Эрнандес является воспитанником "Атлетико". Всего за "матрасников" он провел 110 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.

Ране мы писали, что, топ-клубы Европы и "Бавария" в том числе собираются бойкотировать новый турнир ФИФА. В обновленном клубном чемпионате мира будут участвовать 28 команды, но европейские гранды против такого формата.

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