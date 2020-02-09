"Бавария" – "Лейпциг": где смотреть битву лидеров немецкой Бундеслиги

Встреча первой и второй команды чемпионата начнется в 19:00

"Лейпциг" постарается бросить вызов "Баварии" / Фото: Reuters

В воскресенье вечером в Мюнхене пройдет центральный матч не только 21-го тура чемпионата Германии, но и всего второго круга. Противостояние "Баварии" с "Лейпцигом" во многом должно определить фаворита гонки за серебряную салатницу. К слову, читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Германии.

В последнее время "Лейпциг" не блещет результатами: всего две победы в пяти турах при двух ничьих и одном поражении. В прошлом туре коллектив Юлиана Нагельсмана едва спасся от домашнего поражения "Боруссии" из Менхенгладбаха (2:2). Тогда как "Бавария" не просто побеждает, а "выносит" оппонентов: 5:0 – "Шальке", 4:0 – "Герту", 3:1 – "Юнион Берлин". Так что явное преимущество в кондициях на стороне действующего чемпиона.

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В Украине прямую трансляцию матча проведет телеканал "Футбол 1". Начало встречи – в 19:00. К слову, в поединке первого круга в сентябре соперники разошлись ничьей 1:1. А всего в девяти последних "свиданиях" баварцы победили пять раз при одному поражении.

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