"Бавария" – "Лейпциг": онлайн битвы лидеров чемпионата Германии

Встреча в Мюнхене начинается сегодня в 19:00 по киевскому времени

"Бавария" рвется к чемпионству / Фото: Reuters

В воскресенье, 9 февраля, в немецком Бундеслиге встречаются две лучшие команды сезона. На "Альянц-арене" в Мюнхене "Бавария" в центральном матче 21-го тура принимает "Лейпциг". Команда из восточной части Германии длительное время лидировала в чемпионате, но в последних турах сбросила темп и неделю назад уступила первую строчку баварцам. Читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Германии.

"Бавария" – "Лейпциг"

Форма соперников. В прошлом туре "Лейпциг" едва спасся от домашнего поражения "Боруссии" из Менхенгладбаха. В целом же коллектив Юлиана Нагельсмана в последнее время выступает неровно: всего две победы в пяти турах – явно не чемпионский ход. А вот "Бавария" не просто побеждает, а "выносит" оппонентов: 5:0 "Шальке", 4:0 "Герту", 3:1 "Юнион Берлин". Так что явное преимущество на стороне действующего чемпиона.

Личные противостояния. Соперники встречались девять раз, и всего однажды победу отпраздновал "Лейпциг". Еще трижды команды расходились ничьей, а пять раз побеждала "Бавария". Зато нынешний рулевой гостей Юлиан Нагельсман трижды обыгрывал мюнхенцев, будучи тренером "Хоффенхайма".

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Кадровый вопрос. У обоих команд есть потери из-за травм. У хозяев не сыграют Никлас Зюле (колено), Хави Эрнандес (бедро) и Иван Перишич (лодыжка). У "Лейпцига" на поле не выйдут лидер обороны Вилли Орбан (колено), Кевин Кампль (лодыжка), Ибраим Каноте (бедро).

"Бавария" – "Лейпциг": где смотреть

На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 1". Сам поединок начнется в 19.00, а прямая трансляция – уже в 18:55.

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"Бавария" – "Лейпциг": прогноз

Букмекерские конторы явное преимущество отдают "Баварии", коэффициент на победу которой колеблется около 1.45. На ничью дают 5.50, на успех гостей – аж 6.10. Ожидается, что соперники забьют 3-4 мяча, а самые вероятные счета – 2:1 (коэф. – 9.40) и 3:1 (10.50).

Ближе всего к голу, по мнению букмекеров, польский бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски (1.45). Правда, могут отличиться и Серж Гнабри (2.45) с Томасом Мюллером (2.65). У "Лейпцига" должен забить Тимо Вернер (2.55) или же Патрик Шик (3.85). Интересно, что в этом поединке встречаются два лучших голеадора Бундеслиги: Левандовски и Вернер, наколотившие 22 и 20 мячей соответственно.

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