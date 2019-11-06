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"Бавария" на короткий срок заманит к себе легендарного француза

6 ноября, 19:41

Немецкий гранд планирует сотрудничество с Венгером

Арсен Венгер

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" хочет предложить экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру контракт до конца сезона.

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Немецкий клуб хочет назначить Венгера на пост главного тренера сейчас, а летом попытается договориться либо с тренером "Аякса" Эриком тен Хагом, либо с тренером "ПСЖ" Томасом Тухелем.

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Также сообщалось, что экс-тренер "Хоффенхайма" и "РБ Лейпциг" Ральф Рангник отказался возглавить "Баварию".

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Напомним, что в клубе уволили Ковача. Решение об отставке было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая, набрав 18 очков в 10 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. В последнем матче под руководством Ковача "Бавария" проиграла на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:5.

Отметим, что в 2004 году "Арсенал" под руководством Венгера выиграл чемпионат Англии, не потерпев ни одного поражения за сезон. До сегодняшнего дня данное достижение не сумела повторить ни одна английская команда.

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чемпионат Германии Бавария Арсен Венгер

Источник: Bild

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