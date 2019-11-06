"Бавария" на короткий срок заманит к себе легендарного француза

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" хочет предложить экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру контракт до конца сезона.

Читайте также: "Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта"

Немецкий клуб хочет назначить Венгера на пост главного тренера сейчас, а летом попытается договориться либо с тренером "Аякса" Эриком тен Хагом, либо с тренером "ПСЖ" Томасом Тухелем.

Реклама

Также сообщалось, что экс-тренер "Хоффенхайма" и "РБ Лейпциг" Ральф Рангник отказался возглавить "Баварию".

Напомним, что в клубе уволили Ковача. Решение об отставке было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая, набрав 18 очков в 10 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. В последнем матче под руководством Ковача "Бавария" проиграла на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:5.

Отметим, что в 2004 году "Арсенал" под руководством Венгера выиграл чемпионат Англии, не потерпев ни одного поражения за сезон. До сегодняшнего дня данное достижение не сумела повторить ни одна английская команда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама