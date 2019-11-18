Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

"Бавария" на место Нойера снова нашла вратаря в "Шальке"

18 ноября, 16:57

23-летний вратарь Александер Нюбель готов переехать в Мюнхен

Александер Нюбель

Александер Нюбель

Мюнхенская "Бавария" подыскивает замену своему вратарю-ветерану Мануэлю Нойеру. В последнее время голкипер сборной Германии часто лечится, а когда играет, то уже не демонстрирует былой уверенности. На место 34-летнего Нойера уже сватают вратаря "молодежки" Александера Нюбеля. Ранее мы писали, что Моуринью готов возглавить "Баварию".

Контракт 23-летнего Нюбеля с "Шальке" истекает в конце сезона, однако Александер не дал согласие на подписание нового. Говорят, что причина в том, что вратарь входит в сферу интересов "Баварии". За полгода до окончания нынешнего соглашения, по немецким правилам, футболист может подписывать контракт с новым клубом.

Читайте также: "Бавария" разгромила "Боруссию" в главном матче осени в Германии

Реклама

Пока что сам Нойер, чей контракт с "Баварией" заканчивается в 2021 году, хочет продлить соглашение. Однако руководство мюнхенского клуба еще не определилось с будущим Мануэля в клубе. И продолжать ли делать на него ставку в качестве первого номера.

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

Интересно, что в 2011 году Нойер перешел в "Баварию" именно из "Шальке". А теперь этим же путем может последовать Нюбель.

Смотрите, как "Бавария" в четвертом туре Лиги чемпионов обыграла "Олимпиакос"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вратарь Бавария Жозе Моуринью Шальке Мануэль Нойер Александер Нюбель

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...