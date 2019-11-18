"Бавария" на место Нойера снова нашла вратаря в "Шальке"

Александер Нюбель

Мюнхенская "Бавария" подыскивает замену своему вратарю-ветерану Мануэлю Нойеру. В последнее время голкипер сборной Германии часто лечится, а когда играет, то уже не демонстрирует былой уверенности. На место 34-летнего Нойера уже сватают вратаря "молодежки" Александера Нюбеля. Ранее мы писали, что Моуринью готов возглавить "Баварию".

Контракт 23-летнего Нюбеля с "Шальке" истекает в конце сезона, однако Александер не дал согласие на подписание нового. Говорят, что причина в том, что вратарь входит в сферу интересов "Баварии". За полгода до окончания нынешнего соглашения, по немецким правилам, футболист может подписывать контракт с новым клубом.

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Пока что сам Нойер, чей контракт с "Баварией" заканчивается в 2021 году, хочет продлить соглашение. Однако руководство мюнхенского клуба еще не определилось с будущим Мануэля в клубе. И продолжать ли делать на него ставку в качестве первого номера.

Интересно, что в 2011 году Нойер перешел в "Баварию" именно из "Шальке". А теперь этим же путем может последовать Нюбель.

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