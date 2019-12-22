"Бавария" назначила главного тренера до конца сезона

Ханс-Дитер Флик может остаться в клубе на еще больший срок

Ханс-Дитер Флик / Фото: Twitter

"Бавария" на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20.

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Решение было принято после победы мюнхенской команды в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с "Вольфсбургом".

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54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" в начале ноября, сменив на посту ушедшего в отставку Нико Ковача. Руководство "Баварии" не исключает, что Флик может продолжить работу в клубе и в следующем сезоне.

Мюнхенская "Бавария" набрала 33 очка в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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