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"Бавария" назначила главного тренера до конца сезона

22 декабря, 15:07

Ханс-Дитер Флик может остаться в клубе на еще больший срок

Ханс-Дитер Флик

Ханс-Дитер Флик / Фото: Twitter

"Бавария" на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20.

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Решение было принято после победы мюнхенской команды в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с "Вольфсбургом".

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54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" в начале ноября, сменив на посту ушедшего в отставку Нико Ковача. Руководство "Баварии" не исключает, что Флик может продолжить работу в клубе и в следующем сезоне.

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Мюнхенская "Бавария" набрала 33 очка в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Ранее мы писали, что самый быстрый футболист в истории Бундеслиги летит по полю со скоростью 36 км/ч. Защитник "Боруссии" Дортмунд Ашраф Хакими установил рекорд чемпионата Германии.

Также мы писали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

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чемпионат Германии Бавария Ханс-Дитер Флик

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария"

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