"Бавария" назначила на высокую должность "беспощадную" легенду

Оливер Кан / Фото: Reuters

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"Бавария" на официальном сайте объявила о пополнении в руководстве клуба – новым функционером стал бывший вратарь команды Оливер Кан. В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

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"Для меня это было очень, очень особенный момент. И это касается не только сегодняшнего утра, но и всех последних дней. Для меня это дело сердца, и именно поэтому последние дни были такие эмоциональные. С учетом развития последних лет, в "Баварии" может быть только одна цель – везде быть номером один! В первую очередь мы хотим показывать болельщикам отличный футбол" – сказал Кан.

Кан во время игровой карьеры выигрывал Лигу чемпионов с немецким клубом, сыграв за Баварию 429 матчей. Также кипер провел 86 матчей за первую команду страны. В октябре прошлого года Оливер был введен в Зал славы немецкого футбола.

Напомним, ранее "Бавария" назначила главного тренера до конца сезона. Но Ханс-Дитер Флик, при котором мюнхенцы снова начали регулярно побеждать, может остаться в клубе и на больший срок.

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