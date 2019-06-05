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"Бавария" отпустила звезду "Реала": его ждет Криштиану Роналду

5 июня, 19:18

Колумбийский футболист после двух лет в Германии вернется в "Реал"

Хамес Родригес
Хамес Родригес. Фото: AFP

Полузащитник Хамес Родригес после двух лет пребывания в "Баварии" покидает немецкий клуб. Аренда из мадридского "Реала" закончилась 30 июня, а футболист сборной Колумбии попросил руководство мюнхенцев не активировать опцию выкупа. Официальные представители клуба пошли ему на встречу. Ране мы писали, что "Бавария" сама отказалась покупать у "Реала" самого титулованного колумбийца в истории.

"Большое спасибо клубу и всем болельщикам, которые всегда меня замечательно поддерживали. В Мюнхене я провел два незабываемых года. У меня останутся только самые позитивные воспоминания. Я желаю "Баварии" всего самого наилучшего!", – сказал на прощание болельщикам Родригес.

Сообщалось, что Криштиану Роналду уговаривает боссов "Ювентуса" подписать колумбийца, с которым он вместе играл в "Реале".

Хамес Родригес провел в "Баварии" 67 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 20 голевых передач. В 2018-м и 2019-м году он становился чемпионом Германии, а также взял Кубок и Суперкубок Германии.

Напомним, что Хамес Родригес стал самым титулованным колумбийским футболистом в истории. Полузащитник выиграл Суперкубок Германии, хоть и не принимал участия в матче.

Ранее мы писали, что звезда сборной Колумбии забил феноменальный гол в товарищеском матче. Футболист и сам не ожидал, что мяч окажется в сетке ворот.

Напомним, в Лиге чемпионов "Бавария" провалилась, вылетев в 1/8 финала:

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Тег чемпионат Германии, Бавария, Хамес Родригес

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Источник:

Официальный сайт ФК "Бавария"

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