"Бавария" первой в Германии возобновит тренировки: но будут ограничения

Футболист будут тренироваться по четыре человека и не будут пересекаться между собой

Мюнхенская "Бавария" возобновит тренировки, несмотря на карантин в Германии. С 6 апреля команда начнет занятия на своей базе, сообщает Kicker. Отмечается, что футболисты будут разбиты на группы по четыре-пять человек, которые не будут пересекаться между собой. Душ и прием пищи на базе будут запрещены.

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Напомним, чемпионат Германии был приостановлен после 25 туров. "Бавария" набрала 55 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая "Боруссию" на четыре очка.

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Накануне "Бавария" продлила контракт с главным тренером Хансом-Дитером Фликом. Соглашение 55-летнего немецкого специалиста с лидером чемпионата Германии рассчитано до 30 июня 2023 года.

Добавим, что "Бавария" вслед за "Ювентусом" и "Барселоной" объявила о сокращении зарплат. Мюнхенцы урезали на 20 процентов зарплаты всему персоналу клуба – от руководителей до футболистов.

Тем не менее, ситуация в немецком футболе остается быть плачевной: 13 клубов рискуют исчезнуть в ближайшие месяцы из-за коронавируса. Из них четыре команды представляют высший дивизион страны.

Как развлекается украинский комментатор на карантине:

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