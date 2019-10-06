"Бавария" после 7:2 в Лиге чемпионов опозорилась в Германии: обзор первого поражения в сезоне

Мюнхенская "Бавария" потерпела первое поражение в сезоне, хотя еще во вторник разгромили "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов со счетом 7:2. Но матч 7-го тура чемпионата Германии выдался для команды Нико Ковача неудачным – на домашней арене они уступили "Хоффенхайму" (1:2). Роберт Левандовски забил в шестом матче подряд, однако этого было недостаточно, ведь у соперника сегодня феерил Саркис Адамян, оформивший дубль.

"Нам не удалось снова повторить ту хорошую игру, что мы продемонстрировали во вторник. В первом тайме мы играли еще нормально, у нас были хорошие моменты, которые мы должны были лучше доводить до конца, нам не хватило решительности.

Во втором тайме мы играли не лучшим образом, было допущено слишком много ошибок, мы не смогли оказать давление на соперника. В общем и целом, нельзя сказать, что "Хоффенхайм" победил незаслуженно", – сказал после матча наставник "Баварии".