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"Бавария" после 7:2 в Лиге чемпионов опозорилась в Германии: обзор первого поражения в сезоне

6 октября, 09:57

Голы и лучшие моменты центрального матча тура в Бундеслиге

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Мюнхенская "Бавария" потерпела первое поражение в сезоне, хотя еще во вторник разгромили "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов со счетом 7:2. Но матч 7-го тура чемпионата Германии выдался для команды Нико Ковача неудачным – на домашней арене они уступили "Хоффенхайму" (1:2). Роберт Левандовски забил в шестом матче подряд, однако этого было недостаточно, ведь у соперника сегодня феерил Саркис Адамян, оформивший дубль.

"Нам не удалось снова повторить ту хорошую игру, что мы продемонстрировали во вторник. В первом тайме мы играли еще нормально, у нас были хорошие моменты, которые мы должны были лучше доводить до конца, нам не хватило решительности.

Во втором тайме мы играли не лучшим образом, было допущено слишком много ошибок, мы не смогли оказать давление на соперника. В общем и целом, нельзя сказать, что "Хоффенхайм" победил незаслуженно", – сказал после матча наставник "Баварии".

"Бавария" – "Хоффенхайм" – 1:2
Голы: Левандовски (73) – Адамян (57, 79)

"Бавария": Нойер, Боатенг, Зюле, Киммих, Павар, Алькантара, Коутиньо, Гнабри, Коман (Мюллер, 60), Толиссо (Перишич, 60), Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Стафилидис, 62), Хюбнер, Акпогума, Пош, Руди, Адамян (Бичакчич, 82), Сков, Бебу, Гриллич (Нордтвейт, 67), Гайгер.

Предупреждения: Алькантара (45), Перишич (90).

"Бавария", "Боруссия" и другие: расписание и результаты 7-го тура немецкой Бундеслиги

Смотрите, как Бавария громила "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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