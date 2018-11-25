"Бавария" повторила клубный антирекорд: как команда Ковача в очередной раз опозорилась в Германии

После 12 туров "Бавария" занимает пятое место в турнирной таблице

В матче 12-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Фортуной" со счетом 3:3. После этой встречи безвыигрышная серия мюнхенского клуба на домашней арене в Бундеслиге достигла четырех матчей, что стало повторением антирекордов, установленных в 1966 и 1994 годах.

Ранее мюнхенцы не сумели победить дома "Аугсбург" (1:1), менхенгладбахскую "Боруссию" (0:3) и "Фрайбург" (1:1).

После 12 туров "Бавария", набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отставание команды от лидирующей дортмундской "Боруссии" составляет девять очков.

Следующий домашний матч "Бавария" сыграет с "Нюрнбергом". Встреча состоится 8 декабря на стадионе "Альянц-Арена".

Ранее мы писали, что легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан метит в президенты. В кресле руководителя клубом его хочет выдеть действующий президент "Баварии".

Также мы сообщали, что Франк Рибери после поражения "Баварии" избил журналиста. Французский полузащитник немецкого гранда нанес несколько ударов журналисту, критиковавшему футболиста.