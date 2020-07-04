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"Бавария" празднует 13-й "золотой дубль" после победы в Кубке Германии над "Байером"

4 июля, 23:40

Олег Люлька Олег Люлька

На "Олимпиаштадионе" в Берлине мюнхенский гранд не оставил никаких шансов "фармацевтам" из Леверкузена

"Бавария" к титулу чемпиона Германии, добытому ранее, добавила выигрыш национального Кубка. В субботнем финале турнира на "Олимпиаштадионе" в Берлине мюнхенская команда уверенно одолела леверкузенский "Байер" со счетом 4:2. Мы вели онлайн матча "Бавария" – "Байер" с самыми яркими моментами противостояния.

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Все вопросы насчет победителя финала "Бавария" сняла к 61-й минуте, сделав счет 3:0 в свою пользу. Все, что удалось в оставшееся время "Байеру", это избежать разгрома.

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Отметим, что "Бавария" стала победителем Кубка Германии в 20-й раз в истории, что является новым национальным рекордом. У ближайшего преследователя мюнхенцев "Вердера" – 6 побед в этом турнире.

Что касается "золотого дубля" – выигрыша чемпионата и Кубка Германии в одном сезоне – то подобное удалось "Баварии" уже в тринадцатый раз в истории.

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"Бавария" – обладатель Кубка Германии-2020
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"Бавария" – обладатель Кубка Германии-2020 / Фото: Reuters

Байер – Бавария – 2:4
Голы: С.Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен) – Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89
Байер: Градецки – Л.Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С.Бендер, Венделл – Арангис, Баумгартлингер (Демирбай, 46) – Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77) – Хаверц
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри (Коутиньо, 87), Мюллер (Тиаго, 87), Коман (Перишич, 67) – Левандовски
Предупреждения: Венделл – Левандовски

Статистика матча Байер – Бавария (2:4)

Напомним, в нынешнем сезоне "Бавария" еще продолжает борьбу за выигрыш Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала с "Челси", которая состоялась в Лондоне еще до карантина, мюнхенцы разгромили своего соперника – 3:0.

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чемпионат Германии Бавария Байер кубок Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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