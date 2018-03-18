"Бавария" прервала серию из 13 матчей без поражений

В воскресенье, 18 марта, в центральном поединке 27 тура чемпионата Германии по футболу "Лейпциг" принимал на своем поле лидирующую "Баварию". Встреча завершилась волевой победой хозяев поля со счетом – 2:1.

Мюнхенцы первыми открыли счет, на 12-й минуте отличился Сандро Вагнер. Тем не менее, Наби Кейта на 37-й минуте сравнял счет, а принес победу "Лейпцигу" гол Тимо Вернера на 56-й минуте.

Таким образом, "Бавария" потерпела третье поражение в нынешнем сезоне чемпионата Германии, прервав серию из 13 матчей без поражений (12 побед, одна ничья). "Лейпциг" же прервал в Бундеслиге серию из четырех игр без побед.

Напомним, что на прошлой неделе оба клуба пробились в четвертьфинал еврокубков. "Бавария" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов разгромила турецкий "Бешикташ". А "Лейпциг" в Лиге Европы оказался сильнее "Зенита" из Санкт- Петербурга.

Теперь, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с испанской "Севильей". А "Лейпциг" в 1/4 финала Лиги Европы встретится с французским "Марселем".