"Бавария" продлила контракт с футболистом, играющим за команду с 10-летнего возраста

Немецкая "Бавария" объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года. Мюллер присоединился к академии мюнхенского клуба в 10-летнем возрасте, а с 2009 года выступает за первую команду. Ранее "Бавария" продлила контракт с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

"Я уверен, что, когда мяч снова вернется в дело, мы продолжим добиваться успехов. Это мотивирует меня. Для меня продление контракта с "Баварией" было абсолютным приоритетом. Клуб думал в том же ключе. Две трети своей жизни я провел в "Баварии". Сложно сказать, сопровождал ли я клуб, или он меня, но мы точно бились друг за друга. "Бавария" для меня больше чем работодатель. Этот клуб – моя страсть! Я рад, что пробуду здесь еще два года, и в это время я как всегда буду выкладываться на максимум", – прокомментировал продление контракта Мюллер.

Вместе с "Баварией" Мюллер восемь раз становился чемпионом Германии, по пять раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а в 2013-м году выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Германии Мюллер в 2014-м году стал в Бразилии чемпионом мира.

В текущем сезоне 30-летний Мюллер провел 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 19 результативных передач. Также он преодолел отметку в 500 матчей в составе "Баварии".

Кстати, мы ранее писали, что футболисты "Баварии" возобновили тренировки на клубной базе. В понедельник немецкий гранд начал занятия небольшими группами.

Смотрите, как забивает Томас Мюллер:

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