"Бавария" продлила лучшего вратаря мира Мануэля Нойера: смотрите, что творит этот "котяра"

Новое соглашение с Мануэлем Нойером рассчитано до лета 2023 года - тогда ему будет 37

Самый титулованный футбольный клуб Германии "Бавария" и ее голкипер Мануэль Нойер, наконец, продлили контракт. Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано до лета 2023 года. Таким образом, к моменту его истечения Мануэлю будет 37 лет. Предыдущий договор Нойера с "Баварией" истекал в 2021-м.

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Напомним, стороны долго не могли прийти к согласию по условиям пролонгации. Сообщалось, что "Бавария" предлагает Мануэлю контракт до 2023 года с годовой зарплатой в 12 млн евро вместо нынешних 15 млн. Тогда как Нойер хотел 20 млн евро в год – и контракт до 2025-го.

"Мы счастливы продлить контракт с Мануэлем Нойером, – заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. – Он наш капитан и лучший вратарь мира!"

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В подтверждение слов Руммениге "Бавария" выложила в клубных соцсетях видео невероятных сейвов Нойера, в том числе, во время пенальти от Роналду, сравнив прыгучего Мануэля с кошкой.

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Напомним, Мануэль Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. В составе мюнхенского клуба он семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза – Кубок страны, трижды – Суперкубок. Кроме того, в 2013 году Нойер в составе "Баварии" стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. А в 2014 году стал чемпионом мира со сборной Германии.

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