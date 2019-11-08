"Бавария" против "Боруссии" Д и другие матчи чемпионата Германии

Бавария / Фото: AFP

В чемпионате Германии стартует 11-й тур внутреннего первенства. Лидер "Боруссия М" проведет свой поединок с "Вердером".

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А вот центральной встречей станет матч "Баварии" и "Боруссии" Д. В другом поединке "Шальке" будет гостить у "Аугсбурга".

8 ноября, пятница

21:30 "Кельн" – "Хоффенхайм" ТВ: "Футбол 2"

9 ноября, суббота

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16:30 "Герта" – РБ "Лейпциг" ТВ: "Футбол 1"

16:30 "Майнц" – "Унион Берлин"

16:30 "Падерборн" – "Аугсбург"

16:30 "Шальке" – "Фортуна Дюссельдорф"

19:30 "Бавария" – "Боруссия Д" ТВ: "Футбол 2"

10 ноября, воскресенье

14:30 "Боруссия М" – "Вердер" ТВ: "Футбол 1"

16:30 "Вольфсбург" – "Байер"

19:00 "Фрайбург" – "Айнтрахт" Ф

Ранее мы писали, что нападающий "Лейпцига" повторил уникальный рекорд чемпионата Германии в матче с восемью забитыми голами. Тимо Вернер, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сделал в этом матче хет-трик и отдал три голевых передачи.

Смотрите, как "Бавария" при Нико Коваче разгромила в Лиге чемпионов английский "Тоттенхэм" со счетом 7:2

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