Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

"Бавария" против "Боруссии" Д и другие матчи чемпионата Германии

8 ноября, 14:16

Все поединки 11-го тура

Бавария

Бавария / Фото: AFP

В чемпионате Германии стартует 11-й тур внутреннего первенства. Лидер "Боруссия М" проведет свой поединок с "Вердером".

Читайте также: "Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта"

А вот центральной встречей станет матч "Баварии" и "Боруссии" Д. В другом поединке "Шальке" будет гостить у "Аугсбурга".

8 ноября, пятница

21:30 "Кельн" – "Хоффенхайм" ТВ: "Футбол 2"

9 ноября, суббота

Реклама

16:30 "Герта" – РБ "Лейпциг" ТВ: "Футбол 1"

16:30 "Майнц" – "Унион Берлин"

16:30 "Падерборн" – "Аугсбург"

16:30 "Шальке" – "Фортуна Дюссельдорф"

В тренде
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Сауль Альварес - Сергей Ковалев

19:30 "Бавария" – "Боруссия Д" ТВ: "Футбол 2"

10 ноября, воскресенье

14:30 "Боруссия М" – "Вердер" ТВ: "Футбол 1"

16:30 "Вольфсбург" – "Байер"

19:00 "Фрайбург" – "Айнтрахт" Ф

Ранее мы писали, что нападающий "Лейпцига" повторил уникальный рекорд чемпионата Германии в матче с восемью забитыми голами. Тимо Вернер, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сделал в этом матче хет-трик и отдал три голевых передачи.

Смотрите, как "Бавария" при Нико Коваче разгромила в Лиге чемпионов английский "Тоттенхэм" со счетом 7:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...