"Бавария" разгромила "Айнтрахт", несмотря на необычный хет-трик соперника сборной Украины

Австрийский защитник франкфуртского клуба Мартин Хинтереггер забил два мяча в чужие ворота и один - в свои

В матче второго "карантинного" тура после возобновления Бундеслиги лидирующая в чемпионате Германии "Бавария" разгромила "Айнтрахт" 5:2. Таким образом мюнхенский клуб сохранил 4-очковый отрыв от своего ближайшего преследователя – дортмундской "Боруссии".

Напомним, несколькими часами ранее "Боруссия" обыграла в гостях "Вольфсбург" 2:0, забив сопернику "Шахтера" по 1/8 Лиги Европы по одному мячу в каждом из таймов.

Отметим, что по ходу матча "Бавария" – "Айнтрахт" защитник франкфуртского клуба Мартин Хинтереггер отметился сразу тремя голами: сначала два мяча австриец забил в чужие ворота, а затем еще один – в свои. Напомним, Мартин будет соперником сборной Украины в финальной части чемпионата Европы-2021.

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"Бавария" – "Айнтрахт". Мюллер и Хинтереггер / Фото: Reuters

При этом форвард "Баварии" Роберт Левандовски, поразив ворота "Айнтрахта", продлил голевую серию во всех турнирах до пяти матчей подряд. Ранее он по разу забил "Кельну", "Униону" и "Челси", а также отгрузил два мяча "Падерборну". На счету поляка в Бундселиге – 27 голов, и вместе с форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле он возглавляет список лучших бомбардиров ТОП-5 лиг Европы.

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Бавария – Айнтрахт – 5:2

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт) – Хинтереггер, 52, 55

Турнирная таблица чемпионата Германии

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