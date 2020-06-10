"Бавария" размажет "Айнтрахт" на пути в финал: прогноз на матч Кубка Германии

Сегодня "Бавария" в Мюнхене при пустых трибунах сыграет полуфинал Кубка Германии против "Айнтрахта" из Франкфурта. Противостояния этой стадии проходят из одного поединка, так что в случае ничьей в основное время будет назначено дополнительное, а если и там выявить победителя не удастся – то все решится в серии пенальти. Смотреть онлайн "Бавария" – "Айнтрахт" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Кто же фаворит матча? "Бавария", и очень большой. Коэффициент на победу команды Ханса-Дитера Флика, серия побед которой составляет уже 11 игр кряду, составляет всего 1.13. А ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 18.50, на ничью – 9.90.

Вероятность результата матча такая: победа "Баварии" 85 процентов, ничья 10 процентов, победа "Айнтрахта" 5 процентов.

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Коэффициенты на выход в финал: 1.05 против 12.0, т.е. вероятность того, что именно "Бавария" сыграет в главном матче Кубка Германии, составляет 92 процента.

Уже известно, что в финале победитель сегодняшнего противостояния сыграет с "Байером", который вчера всухую обыграл скромную команды региональной лиги "Саарбрюкен".

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов. Коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.63, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.37. Таким образом, вероятность, что команды в основное время забьют четыре или больше гола – 59 процентов.

Вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.28

Серж Гнабри – 1.87

Томас Мюллер – 2.25

Иван Перишич – 2.40

Тьяго Алькантара – 5.00

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