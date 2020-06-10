"Бавария" стала вторым финалистом Кубка Германии

Мюнхенцы в 23-й раз в истории сыграют в главном матче Кубка страны

"Бавария" обыграла "Айнтрахт" в полуфинальном матч Кубка Германии и пробилась в главный поединок турнира, где их соперником будет "Байер", который вчера разгромил лидера региональной юго-западной лиги "Саарбрюкен".

Мюнхенцы открыли счет после красивого удара головой в исполнении Ивана Перишича уже на 14-й минуте. В середине второго тайма Дэнни Да Кошта сократил счет, но спустя пять минут Роберт Левандовски снова вывел хозяев поля вперед. Этот счет сохранился до финального свистка. Мы проводили онлайн матча "Бавария" – "Айнтрахт" с подробным описанием всех ключевых моментов.

"Бавария" в 23-й раз сыграет в финале Кубка Германии. 19 раз мюнхенцы завоевывали трофей, еще четыре попытки оказались неудачными. Их будущий соперник "Байер" лишь трижды играл в финале, а победу праздновал только в 1993 году

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"Бавария" – "Айнтрахт" – 2:1

Голы: Перишич (14), Левандовски (74) – да Кошта (69)

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Горетцка (Мартинес, 86), Дэвис, Коман (Алькантара, 61), Перишич (Люка Эрнандес, 61), Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (да Кошта, 66), Абраам, Ндика, Чендлер, Роде, Ильзанкер (Торро, 77), Гачинович (Камада, 66), Кор (Дост, 77), Хинтереггер, Андре Силва.

Предупреждения: Перишич (44), Андре Силва (88), Люка Эрнандес (90), Хинтереггер (90).

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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