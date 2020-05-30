"Бавария" уничтожила "Фортуну", а Левандовски стал самым забивным форвардом Европы

В заключительном матче субботы в Бундеслиге чемпион и лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила "Фортуну" из Дюссельдорфа, забив в ворота одного из аутсайдеров немецкого первенства пять "сухих" мячей.
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Издевательская победа над "Фортуной" со счетом 5:0 еще на шаг приблизила мюнхенцев к чемпионскому титулу. Правда, как мы писали ранее, "Бавария" впервые в истории не отпразднует чемпионство. Из-за коронавируса кадров с балкона мюнхенской ратуши, без которых невозможно представить Бундеслигу, в этом году мы не увидим.
Видео голов матча "Бавария" – "Фортуна" (5:0)
Отметим, что, сделав дубль в матче с "Фортуной", польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за "Золотой бутсой" лучшего бомбардира европейских чемпионатов, оставив позади форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле, в активе которого 27 мячей.
- Роберт Левандовски ("Бавария") – 29 голов (58 очков)
- Чиро Иммобиле ("Лацио") – 27 (54)
- Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 24 (48)
- Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия") – 26 (44)
- Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 (42)
- Лионель Месси ("Барселона") – 19 (38)
- Джейми Варди ("Лестер Сити") – 19 (38)
- Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – 18 (36)
- Виссам Бен-Йеддер ("Монако") – 18 (36)
- Ромелу Лукаку ("Интер") – 17 (34)
Бавария – Фортуна – 5:0
Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52.
Бавария: Нойер – Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис – Киммих, Горецка – Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78) – Левандовски.
Фортуна: Кастенмайер – Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн – Бодзек – Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штегер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67) – Караман.
Предупреждения: Караман, Зуттнер.
Статистика матчаБавария – Фортуна (5:0)
Турнирная таблица Бундеслиги
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