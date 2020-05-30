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"Бавария" уничтожила "Фортуну", а Левандовски стал самым забивным форвардом Европы

30 мая, 22:25

Олег Люлька Олег Люлька

Мюнхенский клуб сделал еще один шаг к чемпионству, отгрузив пять "сухих" мячей команде из Дюссельдорфа

В заключительном матче субботы в Бундеслиге чемпион и лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила "Фортуну" из Дюссельдорфа, забив в ворота одного из аутсайдеров немецкого первенства пять "сухих" мячей.

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Издевательская победа над "Фортуной" со счетом 5:0 еще на шаг приблизила мюнхенцев к чемпионскому титулу. Правда, как мы писали ранее, "Бавария" впервые в истории не отпразднует чемпионство. Из-за коронавируса кадров с балкона мюнхенской ратуши, без которых невозможно представить Бундеслигу, в этом году мы не увидим.

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Видео голов матча "Бавария" – "Фортуна" (5:0)

Отметим, что, сделав дубль в матче с "Фортуной", польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал единоличным лидером в гонке за "Золотой бутсой" лучшего бомбардира европейских чемпионатов, оставив позади форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле, в активе которого 27 мячей.

  • Роберт Левандовски ("Бавария") – 29 голов (58 очков)
  • Чиро Иммобиле ("Лацио") – 27 (54)
  • Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 24 (48)
  • Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия") – 26 (44)
  • Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 (42)
  • Лионель Месси ("Барселона") – 19 (38)
  • Джейми Варди ("Лестер Сити") – 19 (38)
  • Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – 18 (36)
  • Виссам Бен-Йеддер ("Монако") – 18 (36)
  • Ромелу Лукаку ("Интер") – 17 (34)

Роберт Левандовски

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Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Бавария – Фортуна – 5:0
Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52.
Бавария: Нойер – Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис – Киммих, Горецка – Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78) – Левандовски.
Фортуна: Кастенмайер – Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн – Бодзек – Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штегер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67) – Караман.
Предупреждения: Караман, Зуттнер.

Статистика матчаБавария – Фортуна (5:0)

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Турнирная таблица Бундеслиги

Смотрите, как "Бавария" громила в Лиге чемпионов "Челси"

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видео голов чемпионат Германии Бавария Фортуна Дюссельдорф Роберт Левандовски

Источник: Сегодня|Спорт

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