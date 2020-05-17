"Бавария" уничтожит соперника в первом матче после карантина: прогноз букмекеров

Аналитики ожидают победу "Баварии" с разницей в три мяча и более

Сегодня в 26-м туре Бундеслиги "Унион" из Берлина принимает лидера сезона – мюнхенскую "Баварию". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. "Бавария" на одно очко опережает дортмундскую "Боруссию" и в случае сегодняшней победы снова увеличит отрыв в чемпионской гонке до четырех баллов.

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Гости – большие фавориты. Коэффициент на победу "Баварии" составляет всего 1.19, тогда как на победу "Униона" котировка 15.50, а на ничью – 7.80. Таким образом, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Униона" – 6 процентов, ничья – 13 процентов и победа "Баварии" – 81 процент.

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Также аналитики уверены, что зрители у телеэкранов (матч проходит при пустых трибунах) увидят сегодня много забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.32, а на "меньше 2,5 гола" можно сделать ставку с котировкой 3.35. Т. е. вероятность, что будет забито три гола или больше, составляет 72 процента.

Букмекеры считают, что в сегодняшнем матче гости победят с разгромным счетом. При форе "минус 2 гола" мюнхенский клуб все равно фаворит. Это означает, что ожидается победа "Баварии" с разницей в три мяча или более!

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Вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.40 (коэффициент на "забьет гол")

Серж Гнабри – 2.10

Томас Мюллер – 2.40

Кингсли Коман – 3.30

Тьяго Алькантара – 5.00

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Роберт Левандовски. Самый вероятный автор гола в сегодняшнем матче. Фото Reuters

Напомним, что до выхода на карантин "Бавария" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде разгромила "Челси" со счетом 3:0. Смотрите все голы того матча:

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