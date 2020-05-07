"Бавария" усилилась лучшим голеадором чемпионатов мира: 41-летний Клозе вернулся в мюнхенский клуб

Лидер немецкой Бундеслиги "Бавария" использует последние недели карантина, чтобы максимально подготовиться к рестарту сезона. А сегодня бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе стал новым помощником тренера мюнхенского клуба Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Ранее мы писали, что в Германии окончательно разрешили играть в футбол в условиях пандемии.

41-летний Клозе подписал контракт с "Баварией" на один год – до 30 июня 2021 года. Однако в силу договор вступает только 1 июля 2020 года. Напомним, что за свою карьеру нападающий с польскими корнями успел побегать за немецкие "Вердер", "Баварию" и " Кайзерслаутерн", а также римский "Лацио". За мюнхенский клуб он провел 98 матчей, в которых забил 24 гола.

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Также форвард является лучшим бомбардиром за всю историю мужских чемпионатов мира с 16 мячами в активе. Ранее мы сообщали, что футболистка Марта побила рекорд Клозе по голам на мундиалях.

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