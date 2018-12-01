"Бавария" в Бремене прервала черную серию и спасла Нико Ковача от отставки

Похоже, на поправку идет "Бавария", которая едва не потеряла своего нынешнего главного тренера Нико Ковача, повторив в 12-м туре клубный антирекорд. Безвыигрышная серия "Баварии" на домашней арене в Бундеслиге достигла отметки в четыре матча. Уже на этой неделе, по мнению СМИ, мог появиться новый главный тренер "Баварии" – Арсен Венгер, знаменитый многолетний экс-рулевой "Арсенала".

Но "Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов и закрепила успех поединком чемпионата Германии в Бремене – с принципиальным соперником "Вердером". Героем встречи стал 23-летний правый полузащитник Серж Гнабри, который забил два мяча – по одному в каждом из таймов.

Это первая победа "Баварии" в чемпионате Германии после двух ничьих ("Фрайбург" и "Фортуна") и поражения ("Боруссия" Д), из-за чего мюнхенцы откатились на шестое место в турнирной таблице. Но победа в Бремене подняла команду Нико Ковача на третью строчку. Возможно – временно, поскольку "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг" свои матчи сыграют завтра.

"Вердер" – "Бавария" – 1:2

Голы: Осако (33) – Гнабри (20, 50).

"Вердер": Павленка – Гебре Селассие, Велькович (Лангкамп, 63), Мойсандер, Аугустинссон – Шахин (Писарро, 76) – Й.Эггештайн (Мевалд, 66), М.Эггештайн, Клаассен, Осако – Крузе.

"Бавария": Нойер – Рафинья, Зюле, Боатенг, Алаба – Гнабри (Алькантара, 80), Киммих, Горетцка, Рибери (Коман, 38) – Мюллер (Мартинес, 90+1) – Левандовский.

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