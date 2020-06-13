"Бавария" выиграла десятый кряду матч в Бундеслиге: до титула осталась одна победа

Мюнхенская "Бавария" одержала десятую кряду победу в чемпионате Германии! На своем поле лидер Бундеслиги одолел находящуюся в зоне Лиги чемпионов менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:1. Победу мюнхенскому гранду принес гол Леона Горецки на 86-й минуте. Мы вели онлайн матча "Бавария" – "Боруссия" с яркими видео и фото.
Отметим, что за три тура до финиша Бундеслиги "Бавария" на 7 очков опережает другую "Боруссию" – из Дортмунда. Следовательно, победа в следующем матче с "Вердером" на его поле 16 июня гарантирует мюнхенцам досрочное чемпионство. Правда, как мы писали ранее, из-за коронавируса "Бавария" впервые в истории не сможет отметить титул.
Обзор матча "Бавария" – "Боруссия" М (2:1)
Бавария – Боруссия М – 2:1
Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 – Павар, 37 (авт.)
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62) – Киммих, Кюизанс (Коман, 62) – Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88) – Зиркзее (Вридт, 77)
Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини – Крамер, Хофманн, Нойхаус – Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10, Бенеш, 82)
Предупреждения: Бенсебаини, Лайнер
Статистика матча "Бавария" – "Боруссия" М (2:1)
Турнирная таблица Бундеслиги
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