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"Бавария" забила 23 мяча любительскому клубу из Германии

Сегодня, 11:44

Чемпион Германии уничтожил любителей после поражения в Суперкубке страны

Мюнхенская "Бавария" выиграла товарищеский матч против любительского немецкого клуба "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Команда Ковача превратила встречу в настоящее избиение: Толиссо сделал покер, а Левандовский, Мюллер, Вридт и Горецка отправили в ворота соперника по три мяча.

Первым официальным матчем сезона-2019/20 для "Баварии" стал матч за Суперкубок Германии: мюнхенцы проиграли "Боруссии" из Дортмунда со счетом 0:2. 12 августа команда Нико Ковача встретится в Кубке страны с "Энерги", а чемпионат Германии стартует 16 августа матчем "Баварии" против "Герты".

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Ранее мы писали, что в команде Коноплянки скандал из-за расистской шутки председателя совета. В "Шальке" не согласились с обвинениями в адрес Клеменса Тенниса, но решили отправить чиновника в отставку на три месяца.

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А другой немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов. Даниэл Фран пришел на матч в компании неонацистов. Это был не первый случай, когда футболист поддерживал неонацистские группировки.

Как "Бавария" проиграла будущему победителю Лиги чемпионов:

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товарищеский матч видео голов Бавария

Источник: Eurosport

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