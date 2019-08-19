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"Бавария" заплатила смехотворную сумму за аренду игрока "Барселоны"

Сегодня, 12:18

Коутиньо официально переехал в Германию

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Официальный сайт "Баварии" объявил о подписании арендного соглашения с Филиппе Коутиньо из "Барселоны". Бразилец прошел медицинский осмотр, после чего поставил подписи на документах.

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Коутиньо перебрался в "Баварию" на правах годичной аренды, за которую "Бавария" заплатит 8,5 миллионов евро. Мюнхенский клуб будет выплачивать игроку всю зарплату, а также сможет выкупить его контракт за 120 миллионов евро. Филиппе Коутиньо прошел медицинское обследование в мюнхенской "Баварии". Оно показало некоторые недостатки. В результате дебют бразильца в составе чемпионов Германии может затянуться.

Напомним, Коутиньо перешел в Барселону из "Ливерпуля" зимой 2018 года, однако так и не смог стать лидером каталонцев. В 76 матчах за "блаугранас" 27-летний хавбек отличился 21 голом.

Отметим, что на прошлой неделе "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

Как забивал звездный новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов:

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Барселона Бавария Филиппе Коутиньо

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария"

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