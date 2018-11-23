"Бавария" займется "Фортуной" в 12-м туре чемпионата Германии

Тур в Бундеслиге займет три дня: расписание, результаты и турнирная таблица

В двух последних матчах Бундеслиги "Бавария" потеряла пять очков и откатилась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дошло до того, что после поражения "Баварии" в Дортмунде Франк Рибери избил журналиста – за критику, которую услышал от своего же соотечественника, работающего на радиостанции экспертом по Бундеслиге.

В 12-м туре чемпионата Германии "Бавария" должна прервать неприятную серию. Тем более что соперник подходящий – аутсайдер "Фортуна" из Дюссельдорфа.

Лидер чемпионата, дортмундская "Боруссия", в гостях сыграет с середняком "Майнцем", а "Шальке" нашего Евгения Коноплянки дома примет соседа по нижней части турнирной таблицы – "Нюрнберг".

Начнется же тур сегодня игрой "Байера" с худшей на данный момент командой Бундеслиги – "Штутгартом".

Пятница, 23 ноября

21:30 "Байер" – "Штутгарт" – 2:0

Суббота, 24 ноября

16:30 "Бавария" – "Фортуна"

16:30 "Герта" – "Хоффенхайм"

16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"

16:30 "Майнц" – "Боруссия" Д

16:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"

19:30 "Шальке" – "Нюрнберг"

Воскресенье, 25 ноября

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

19:00 "Боруссия" М – "Ганновер"

Таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 11 8 3 0 33-12 27 2 БОРУССИЯ М 11 7 2 2 26-13 23 3 ЛЕЙПЦИГ 11 6 4 1 22-9 22 4 АЙНТРАХТ Ф 11 6 2 3 26-13 20 5 БАВАРИЯ 11 6 2 3 20-14 20 6 ХОФФЕНХАЙМ 11 6 1 4 24-15 19 7 ВЕРДЕР 11 5 2 4 19-19 17 8 ГЕРТА 11 4 4 3 16-17 16 9 МАЙНЦ 11 4 3 4 10-12 15 10 БАЙЕР 12 4 2 6 18-24 14 11 АУГСБУРГ 11 3 4 4 19-18 13 12 ФРАЙБУРГ 11 3 4 4 15-19 13 13 ВОЛЬФСБУРГ 11 3 3 5 15-17 12 14 ШАЛЬКЕ 11 3 1 7 8-15 10 15 НЮРНБЕРГ 11 2 4 5 11-24 10 16 ГАННОВЕР 11 2 3 6 14-22 9 17 ФОРТУНА Д 11 2 2 7 10-25 8 18 ШТУТГАРТ 12 2 2 8 8-26 8

Отметим, что в чемпионате Испании будут сыграны поединки 13 тура Примеры. В центральном матче встретятся третья и первая команды сезона: "Атлетико" примет "Барселону", команды разделяет всего одного очко.