"Бавария" займется "Фортуной" в 12-м туре чемпионата Германии
Тур в Бундеслиге займет три дня: расписание, результаты и турнирная таблица
В двух последних матчах Бундеслиги "Бавария" потеряла пять очков и откатилась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дошло до того, что после поражения "Баварии" в Дортмунде Франк Рибери избил журналиста – за критику, которую услышал от своего же соотечественника, работающего на радиостанции экспертом по Бундеслиге.
В 12-м туре чемпионата Германии "Бавария" должна прервать неприятную серию. Тем более что соперник подходящий – аутсайдер "Фортуна" из Дюссельдорфа.
Лидер чемпионата, дортмундская "Боруссия", в гостях сыграет с середняком "Майнцем", а "Шальке" нашего Евгения Коноплянки дома примет соседа по нижней части турнирной таблицы – "Нюрнберг".
Начнется же тур сегодня игрой "Байера" с худшей на данный момент командой Бундеслиги – "Штутгартом".
Пятница, 23 ноября
21:30 "Байер" – "Штутгарт" – 2:0
Суббота, 24 ноября
16:30 "Бавария" – "Фортуна"
16:30 "Герта" – "Хоффенхайм"
16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"
16:30 "Майнц" – "Боруссия" Д
16:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"
19:30 "Шальке" – "Нюрнберг"
Воскресенье, 25 ноября
16:30 "Фрайбург" – "Вердер"
19:00 "Боруссия" М – "Ганновер"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|11
|8
|3
|0
|33-12
|27
|2
|БОРУССИЯ М
|11
|7
|2
|2
|26-13
|23
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|11
|6
|2
|3
|26-13
|20
|5
|БАВАРИЯ
|11
|6
|2
|3
|20-14
|20
|6
|ХОФФЕНХАЙМ
|11
|6
|1
|4
|24-15
|19
|7
|ВЕРДЕР
|11
|5
|2
|4
|19-19
|17
|8
|ГЕРТА
|11
|4
|4
|3
|16-17
|16
|9
|МАЙНЦ
|11
|4
|3
|4
|10-12
|15
|10
|БАЙЕР
|12
|4
|2
|6
|18-24
|14
|11
|АУГСБУРГ
|11
|3
|4
|4
|19-18
|13
|12
|ФРАЙБУРГ
|11
|3
|4
|4
|15-19
|13
|13
|ВОЛЬФСБУРГ
|11
|3
|3
|5
|15-17
|12
|14
|ШАЛЬКЕ
|11
|3
|1
|7
|8-15
|10
|15
|НЮРНБЕРГ
|11
|2
|4
|5
|11-24
|10
|16
|ГАННОВЕР
|11
|2
|3
|6
|14-22
|9
|17
|ФОРТУНА Д
|11
|2
|2
|7
|10-25
|8
|18
|ШТУТГАРТ
|12
|2
|2
|8
|8-26
|8
Отметим, что в чемпионате Испании будут сыграны поединки 13 тура Примеры. В центральном матче встретятся третья и первая команды сезона: "Атлетико" примет "Барселону", команды разделяет всего одного очко.
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