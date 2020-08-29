"Баварию" и "Севилью" могут не пустить в Венгрию на Суперкубок УЕФА

Поединок за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов немецкой "Баварией" и триумфатором Лиги Европы испанской "Севильей" находится под угрозой срыва – пишет The Times. Хотя ранее сообщалось, что на матче за Суперкубок УЕФА поэкспериментируют со зрителями. Планировалось пустить на трибуны до 30% от вместительности арены.

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Напомним, что поединок должен состояться 24 сентября в столице Венгрии – Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Однако, по данным источника, Венгрия приняла решение закрыть с 1 сентября свои границы практически для всех иностранцев из-за участившихся случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с чем проведение матча за Суперкубок УЕФА находится под вопросом.

"Бавария" празднует победу в Лиге чемпионов / Фото: Reuters

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Изначально матч должен был пройти 12 августа в Порту на стадионе "Драгау", но так как в Португалию перенесли Финал восьми Лиги чемпионов, встречу было решено провести в Будапеште. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является английский "Ливерпуль", который в 2019 году обыграл лондонский "Челси" в серии пенальти. Кстати, вчера лондонцы усилились финалистом Лиги чемпионов.

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