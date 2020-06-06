"Баварию" огорчил самый юный автор гола в чемпионате Германии: смотрите, как это было

А Роберт Левандовский установил личный рекорд по мячам за сезон

Матч 30 тура немецкой Бундеслиги "Байер" – "Бавария", который завершился победой мюнхенцев со счетом 4:2, оказался богатым не только на голы, но и на рекорды. Так, полузащитник леверкузенской команды Флориан Вирц стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Германии.

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Юный футболист вышел на поле на замену в начале второго тайма и помог "фармацевтам" избежать разгрома, поразив ворота Мануэля Нойера на 89-й минуте встречи при счете 1:4. Удар по воротам "Баварии" сделал Вирца самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. На момент взятия ворот ему было 17 лет 1 месяц и 3 дня.

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Флориан Вирц/Фото Bayer 04 Leverkusen

В списке самых молодых бомбардиров чемпионата Германии Вирц опередил полузащитника "Вердера" Нури Шахина (17 лет 2 месяца и 21 день), хавбека "ПСЖ" Юлиана Дракслера (17 лет 6 месяцев и 12 дней), нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера (17 лет 6 месяцев и 16 дней) и вингера "Боруссии" Дортмунд Кристиана Пулишича (17 лет 6 месяцев и 30 дней).

Также в этом матче "Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам. Она стала первой командой, забившей 90 голов в первых 30 матчах сезона. Разница мячей мюнхенцев в сезоне — 90:30. После 30 туров "Байер", набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. "Бавария" (70) лидирует в чемпионате Германии.

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А нападающий "Баварии" Роберт Левандовски установил личный рекорд по голам за сезон. Мяч в ворота команды из Леверкузена стал для поляка уже 44-м во всех турнирах.

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