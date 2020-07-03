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"Байер" – "Бавария": онлайн финала Кубка Германии

Суббота, 4 июля

Байер

19:30

Бавария

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу на олимпийском стадионе в Берлине определится обладатель Кубка Германии. В 21:00 начнется матч между "Баварией", которая выиграла чемпионат Германии, и "Байером", который финишировал пятым и получил путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Мы проведем текстовый онлайн матча "Байер" – "Бавария" с яркими фото из Берлина и комментариями важных моментов игры.

"Байер" – "Бавария"

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В сезоне 2019/2020 команды по разу одержали победы в очных встречах. До карантина "Байер" на выезде обыграл "Баварию" со счетом 2:1 благодаря дублю 22-летнего нападающего из Ямайки Леона Бэйли. Уже после возобновления сезона "Бавария" на выезде обыграла "Байер" со счетом 4:2.

Из-за травмы за "Байер" не сыграет Карим Беллараби, а в "Баварии" в лазарете находятся Тьяго Алькантара, Никлас Зюле и Корентен Толиссо.

Прогноз на матч

Эксперты называют "Баварию" большим фаворитом матча. Коэффициент на победу мюнхенского клуба в основное время матча составляет 1.32, на победу "Байера" – 8.90, на ничью – 6.10. Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа "Баварии" 73 процента, ничья 16 процентов, победа "Байера" 11 процентов.

Котировки на завоевание трофея такие: 1.16 "Бавария" и 5.80 "Байер". Получается, что вероятность "золотого дубля" мюнхенского клуба составляет 83 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей – с вероятностью в 71 процент будет забито три гола или больше, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.33, а на "меньше 2,5 голов" – 3.25.

Где смотреть трансляцию

Матч не покажут на украинском ТВ. Смотреть игру в прямом эфире можно на таких спутниковых каналах:

  • Матч Футбол 3 (Россия)
  • Матч Планета (Россия)
  • ARD Das Erste (Германия)
  • BT Sport 1 (Великобритания)
  • Cytavision Sports 3 (Кипр)
  • L'Equipe TV (Франция)
  • Sky Sport 1 (Германия)
  • Servus TV (Австрия)
  • Spor Smart (Турция)
  • Sport TV 2 (Португалия)
  • V Sport 1 (Норвегия)

До наступления футбольного локдауна из-за коронавируса "Бавария" успела провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, на выезде обыграв английский "Челси". Ответную игру сыграть не успели, возобновление еврокубков запланировано на август.

Обзор матча "Челси" – "Бавария" – 0:3

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онлайн Бавария Байер кубок Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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