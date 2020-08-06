"Байер" – "Глазго Рейнджерс": где смотреть матч Лиги Европы с большим украинским интересом

Сегодня станет известен еще один участник 1/4 финала Лиги Европы. Он определится в немецком Леверкузене в поединке между местным "Байером" и шотландским клубом "Глазго Рейнджерс", который начнется в 19:55 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча "Байер" – "Глазго Рейнджерс" доступна на нашем сайте. Напомним, что первая встреча этих соперников, состоявшаяся в Глазго еще в марте, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Байера".

"Мы с нетерпением ждем повторной встречи. Разочарованы исходом первого матча, но здесь постараемся показать все, на что мы способны. План заключается в том, чтобы активно начать встречу и забить быстрый гол, чтобы оживить интригу в противостоянии. Знаем, что за нас будут болеть дома. Надеемся, что сможем показать игру, которой там будут гордиться", – заявил перед ответным поединком с "Байером" главный тренер "Рейнджерс" легендарный экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард

"Это будет непростой матч. Да, у нас есть преимущество после первого матча, но мы еще не выиграли противостояние. При подготовке к матчу с нами "Рейнджерс" одержал четыре победы. Такую команду плохой точно не назовешь. Если мне понадобятся игроки, которые рискуют заработать дисквалификацию, то они все равно выйдут на поле. Мы сфокусированы лишь на выходе в следующий раунд", – отметил в свою очередь главный тренер "Байера" Петер Бос

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Предматчевая тренировка "Байера". Фото Reuters

Где смотреть матч "Байер" – "Глазго Рейнджерс"

Поединок 6 августа на "Бай-Арене" в прямом эфире, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также трансляцию игры можно посмотреть на сервисе OLL.TV. В повторе матч "Байер" – "Глазго Рейнджерс" будет доступен в 02:00 ночи на "Футбол 2", а также утром в пятницу, в 10:20, на канале "Футбол 1".

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"Бай-Арена" Леверкузен / Фото: Getty Images

"Байер" – "Глазго Рейнджерс": сравнение от Transfermarkt

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Напомним, победителя пары "Байер" – "Глазго Рейнджерс" в четвертьфинале Лиги Европы уже ждет итальянский "Интер". Именно из этого противостояния должен образоваться соперник "Шахтера" по 1/2 финала турнира, если до полуфинала дойдут сами "горняки".

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