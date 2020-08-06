"Байер" – "Глазго Рейнджерс": онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 6 августа, в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена" проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются немецкий "Байер" и шотландский "Глазго Рейнджерс". Начало встречи при пустых трибунах, которую судит нидерландский арбитр Данни Маккели, в 19:55 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого поединка с видео и фото самых ярких моментов противостояния.

ОНЛАЙН "БАЙЕР" – "ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС"

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Напомним, в первой встрече этих команд, которая состоялась еще пять месяцев назад в Шотландии, "Байер" обыграл "Рейнджерс" со счетом 3:1. Тем самым сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги Европы, где победителя этой пары уже ждет итальянский "Интер". Именно из этого противостояния должен образоваться соперник "Шахтера" по 1/2 финала турнира, если туда дойдут сами "горняки".

Смотрите, как "Байер", еще при зрителях, обыграл "Рейнджерс" в Глазго 3:1

"Байер" – "Глазго Рейнджерс": прогноз букмекеров

Немецкий клуб называют большим фаворитом поединка 6 августа. На победу "Байера" в основное время установлен коэффициент 1.59, на ничью – 4.40, на победу "Рейнджерс" – 5.50. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: 61% выигрыш хозяев, 22% ничья, 17% выигрыш гостей. При этом наиболее вероятным счетом матча аналитики называют победу леверкузенцев 2:1 (коэффициент 8.30).

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Эксперты оставляют призрачные шансы на то, что "Байер" не сумеет выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Коэффициент на такое развитие событий равен 16.00 (вероятность – 5 процентов), тогда как на проходе леверкузенцев в следующий этап и не заработаешь, настолько скудный на это коэффициент – 1.009 (или 95-процентная вероятность попадания "Байера" в 1/4 Лиги Европы).

"Байер" – "Глазго Рейнджерс": где смотреть матч

Поединок 6 августа на "Бай-Арене" в прямом эфире, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также трансляцию игры можно посмотреть на сервисе OLL.TV. В повторе матч "Байер" – "Глазго Рейнджерс" будет доступен в 02:00 ночи на "Футбол 2", а также утром в пятницу, в 10:20, на канале "Футбол 1".

Смотрите, как в 1/4 финала Лиги Европы вышел "Шахтер"

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