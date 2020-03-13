"Байер" не оставил шансов "Рейнджерсу" в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы

Команда Стивена Джерарда пропустила три и забила один гол

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Байер" победил "Рейнджерс". Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды. Ранее мы писали, что "Шахтер" вырывает победу у "Вольфсбурга" в Лиге Европы в матче с двумя незабитыми пенальти.

На 37-й минуте Кай Хавертц с пенальти вывел "Байер" вперед. На 67-й минуте Чарлес Арангис удвоил преимущество клуба из Леверкузена. На 75-й минуте команда Стивена Джеррарда один мяч отыграла: отличился Джордж Эдмундсон. В конце второго тайма окончательный результат на табло установил Леон Бэйли. Ответная игра должна пройти в Германии 19 марта.

Смотрите обзор матча "Байер" – "Рейнджерс":

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Также "Базель" сотворил сенсацию в Германии, разгромив "Айнтрахт". В первом матче 1/8 финала швейцарцы забили три мяча.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса "Вольфсбург" и "Шахтер" сыграли без зрителей. Также при пустых трибунах в четверг сыграли ЛАСК – "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" – "Базель", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон". А матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" вовсе перенесены на неопределенное время.

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