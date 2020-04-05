Бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец на карантине

Супруга футболиста Виталия Буяльского взбодрила болельщиков, заскучавших во время паузы в соревнованиях

Супруга одного из лидеров киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина во время карантина взбодрила болельщиков "горячим" видео, которое разместила на своей странице в Instagram. Девушка исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры, которая называется "Бедра не лгут".

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"Делать было нечего...и тут я вспомнила про Tik Tok", – подписала видео с соблазнительными движениями бедрами девушка, уже много лет владеющая сердцем динамовца Виталия Буяльского.

INSTAGRAM

Отметим, что Tik Tok – ведущая интернет-платформа для создания коротких видео в Китае, которая становится все более популярной в других странах. Приложение уже имеет более 500 миллионов пользователей.

Алина Буяльская / Фото: Instagram

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Ранее мы рассказывали, что жена бывшего капитана "Динамо" переболела COVID-19. "Было очень хреново", – призналась после коронавируса супруга Николая Морозюка Ирина.

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