"Бегали с Кришти в Макдональдс": Руни рассказал, как Роналду спасался от голода в Манчестере

Нападающий английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни рассказал, как в бытности игроком "Манчестер Юнайтед" ходил с Криштиану Роналду в Макдональдс. Напомним, в данный момент Кришти находится в Португалии, на Мадейре – Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника.

"Иногда вспоминаю, как в "Юнайтед" ходили с Криштиану Роналду покушать в Макдональдс. Тогда этот парень был настолько худым, что ему необходимо было много есть. Он всегда хотел скушать Биг Мак, – рассказал Уэйн Руни. – Сейчас Роналду принимает пищу 6 раз в день и спит в 6 заходов? У него четверо детей, и я не знаю, как ему это удается. Он выглядит на миллионы долларов"

"Что касается меня, я не мог создать себе тело, но это не мешало мне играть все 90 минут. Физически я ни о чем не беспокоюсь. Как только такие переживания начнутся, я завершу карьеру", – признался 34-летний англичанин в интервью The Times

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Напомним, Криштиану Роналду и Уэйн Руни играли за "красных дьяволов" с 2004 по 2009 год. После чего португалец перебрался в "Реал", в составе которого четыре раза выиграл "Золотой мяч".

Отметим, что на днях мама Роналду перенесла инсульт

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