Бех включила солнце, Годунко залезла на крышу, Зина и Миля поднимают футбол: соцсети звезд спорта

Украинские атлеты рассказывают о своих занятиях во время карантинного периода

За минувшие сутки наши знаменитые спортсмены довольно много всего сообщили о своих делах и мыслях в социальных сетях. Поздравляли с днем рождения, демонстрировали забавные трюки, публиковали интервью. К слову, вчера каратист взял интервью у мэра Львова.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко сегодня разместил на своей страничке постер, на котором он изображен "поднимающим футбол". Вероятно, имеется ввиду, что скоро возобновится чемпионат Англии, где он выступает за "Манчестер Сити".

INSTAGRAM

Интересно, что сегодня вечером Зинченко проведет беседу в прямом эфире с бывшим игроком нашей сборной и киевского "Динамо" Артемом Милевским. Об этом сообщил форвард брестского "Динамо", рандеву назначено на 20:00.

Реклама

Сразу двое знаменитых спортсменов попали под поздравления. Теннисист Сергей Стаховский, живущий в Венгрии, пожелал всех благ соотечественнику Сергею Реброву, который тренирует там "Ференцварош".

INSTAGRAM

А экстравагантный боксер с Луганщины Денис Беринчик поздравил с 35-летием футболиста-земляка – капитана "Зари" Никиту Каменюку.

INSTAGRAM

Гимнастка Наталья Годунко продемонстрировал, что не растеряла форму после завершения карьеры. Девушка с крыши дома показала, как следует управляться с булавами.

INSTAGRAM

Реклама

А легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук показала, как под музыку следует включать солнце и хорошее настроение одним щелчком пальцев.

Марина Бех включила солнце

Олимпийская чемпионка саблистка Ольга Харлан выложила в сеть свое интервью для Международной федерации фехтования. К слову, на английском языке.

INSTAGRAM

Теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что очень соскучилась по атмосфере больших турниров. Пока же девушка постит фотографии из родной Одессы и катается на колесе обозрения.

INSTAGRAM

А бегунья Ольга Ляхова, которая застряла в Кении, похвасталась, что впервые за несколько месяцев сходила в бассейн.

INSTAGRAM

Реклама

На днях Ляхова приняла вызов кенийского "чемпиона" – узнайте, что из этого получилось.

Смотрите, как Зинченко предлагал руку и сердце журналистке Владе Седан

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама